روسيا تكشف عن تطوير بعض سفنها الحربية الصاروخية

كشف نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، عن تطوير بعض السفن الحربية الصاروخية التابعة لأساطيل روسيا.

وقال كريفوروتشكو - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - إن (موسكو) تعمل حاليا مع عدد من المؤسسات على استكمال توقيع اتفاقيات لتعديل وتحديث بعض السفن الحربية التابعة لأساطيل روسيا، مشددا على أن هذه التعديلات ستزيد من قدرات هذه السفن في التعامل مع مختلف أنواع الأهداف البحرية والبرية والجوية.

وكانت وزارة الدفاع قد اتخذت - في وقت سابق - قرارا بتحديث سفن الإنزال العاملة بالوسادة الهوائية، وستخضع للتحديث أولا سفينة الإنزال (موردوفيا) من مشروع (زوبر 12322) كما ستحصل السفينة التي يبلغ مداها 300 كم على أجهزة الملاحة الحديثة ووسائل الاتصال والقيادة الجديدة، فضلا عن الأسلحة الحديثة.

يذكر أن مصادر في وزارة الدفاع الروسية قد أفادت عن أن السفن والفرقاطات التابعة لأساطيل البلاد الحربية ستتزود بمعدات حديثة تزيد من قدراتها القتالية بشكل كبير.