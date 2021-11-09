إندونيسيا: الخطوط الجوية الوطنية أفلست من الناحية الفنية

قالت وكيلة وزارة شؤون الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا، كارتيكا ويرجواتموجو، خلال جلسة برلمانية اليوم الثلاثاء إن شركة الخطوط الجوية جارودا إندونيسيا، المملوكة للدولة، غير قادرة على الوفاء بمعظم التزاماتها، بل ولم تسدد رواتب بعض الموظفين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المسؤولة القول إن الحكومة لا تزال تحاول تحسين الوضع المالي للشركة.

وقالت ويرجواتموجو: "الدعم من الدائنين عامل نجاح رئيسي في إعادة هيكلة جارودا"، مشيرة إلى أنه لا يمكن للمساهمين اتخاذ أي خطوات دون دعم من الدائنين.

وتشعر الحكومة الإندونيسية بتفاؤل إزاء قدرة شركة جارودا على تحسين ظروفها التشغيلية.

وتعتزم الشركة تحويل التزاماتها للبنوك الحكومية ولشركة الطاقة الحكومية برتامينا إلى سندات صفرية القسائم، ولكن لن يكون هناك تخفيض لالتزامات الشركة للموظفين وللضرائب.

وتسعى جارودا إلى خفض المبالغ المطلوبة منها من 78ر9 مليار دولار إلى 69ر3 مليار دولار من خلال إعادة الهيكلة.