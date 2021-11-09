قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن هناك فرقًا ما بين القطن المصري الموجود في الخارج وما ستنفذه الوزارة، مشيرًا إلى أن المنتج الخارجي ليس مُصنعًا في مصر.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن الدولة تُصدر القطن المصري كمادة خام إلى الخارج، منوهًا إلى أن عملية غزله لا تكون قطن طويل التيلة فقط.

ونوه إلى تعرض القطن المصري لعمليات غش في الخارج من خلال إضافة أقطان قصيرة التيلة المزروعة في تلك الدول، قائلًا إن الوزارة تغزل الأقطان المصرية على أرض الدولة للتأكد من أن المنتجات التي توجهت إلى الخارج مصرية بنسبة 100%.

وأشار وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة أنشأت شركة لتسويق وبيع المنتجات المصرية سواء وسيطة كالغزول والأقمشة، أو النهائية بالمنتج المصري، مؤكدًا أن الوزارة تغزو الأسواق بتلك المنتجات بداية العام المقبل.

وذكر أن تصنيع المنتج النهائي يرفع مكسب القيمة المضافة من دولار إلى 9 دولارات، مضيفًا أن شركة التسويق تضم خبرات من القطاع الخاص للتواصل مع الأسواق العالمية وعمل سلسلة من منافذ التوزيع في الأسواق المحلية.

وتابع: «نبيع منتجاتنا عالية القيمة من الأقطان المصرية غالية الثمن ونسوقها، كما نسوق لبراند آخر من أقطان مستوردة قصيرة التيلة؛ من أجل أن تحتل مصر مكانها في الأسواق كما يجب».