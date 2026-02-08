استضافت الجونة، إحدى المدن المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر في الشرق الاوسط، النسخة الثالثة من بطولة البحر الأحمر الدولية لصيد الأسماك (IGFA) خلال الفترة من 4 إلى 7 فبراير، والتي أقيمت تحت إشراف الاتحاد المصري لصيد الأسماك ووزارتي الشباب والرياضة والبيئة.

جاء ذلك بحضور جايسون شراتويزر، رئيس الاتحاد الدولي لصيد الأسماك، ومحمد قداح رئيس الاتحاد المصري لصيد الأسماك، و أحمد ميتكيس، عضو الاتحاد الدولي للصيد.

وشهدت النسخة النسخة الثالثة من البطولة مشاركة 16 فريقًا من عشر دول هم مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، والأردن، وسلطنة عمان، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، وأوكرانيا، و اليونان، وأرمينيا، ويتم تنظيم البطولة تحت إشراف Ethical Anglers، المنظمة المتخصصة في تنظيم بطولات الصيد في البحر الأحمر، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصيد الأسماك (IGFA)

وقد حقق فريق "بيميني" لصيد الأسماك الذي يقوم بتمثيل مدينة الجونة، المركز الثاني في نسخة هذا العام بعدما توج الفريق ببطولة العام الماضي، في إنجاز يعكس استمرارية أدائه القوي على المستوى التنافسي. كما شهدت البطولة منافسة قوية بين الفرق حيث يتأهل الفريق الفائز بالبطولة مباشرة إلى بطولة كأس العالم لصيد الأسماك لعام 2027 في كوستاريكا.

وتتماشى بطولة البحر الأحمر الدولية لصيد الأسماك (IGFA) مع استراتيجية مدينة الجونة في أن تكون مركزًا إقليميًا ودوليًا للرياضات البحرية، مدعومة بسواحلها المتميزة، وبنيتها التحتية المتطورة، وخبرتها التنظيمية الراسخة.

كما تواصل الجونة ترسيخ موقعها كوجهة عالمية لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية البحرية الدولية من خلال استضافة فعاليات معترف بها عالميًا، هذا وقد تم اختيار مدينة الجونة لإستضافة بطولة Big Game Championship لعام 2028

قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة: "فخورون جدًا باستضافة مدينة الجونة لبطولة البحر الأحمر الدولية لصيد الأسماك للسنة الثالثة على التوالي، وهو ما يؤكد مكانتنا كلاعب أساسي على خريطة الرياضات البحرية العالمية".

وأضاف: "لقد أصبحت الجونة وجهة مفضلة للفعاليات المختلفة وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة وخبرتها الطويلة في تنظيم الأحداث الكبرى.. البطولة ليست مجرد منافسة رياضية بل فرصة لتعزيز السياحة البحرية ودعم الاستدامة وحماية البحر الأحمر، ما يجعل الجونة نموذجًا رائدًا يجمع بين الرياضة والبيئة"

أُقيمت بطولة البحر الأحمر الدولية لصيد الأسماك (IGFA) على مدار أربعة أيام، وتضمن برنامجها اجتماع قادة البطولة، ثم ثلاثة أيام من المنافسات، واختُتمت بحفل توزيع الجوائز كما مثّلت البطولة مرحلة تاريخية لصيد الأسماك الاحترافي في مصر، حيث توفر منصة مهمة لتعزيز مكانة الجونة كمركز عالمي للرياضات البحرية الراقية.