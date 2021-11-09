قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هناك تحورات كثيرة لفيروس كورونا المستجد حول العالم، موضحا أنه لا توجد أي تأثير سلبي لهذه المتحورات على مصر، كما أنه لا وجود لمتحور هيهي في البلاد.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن فيروس كورونا يشبه في أعراضه الأنفلونزا الموسمية.



وأكد تاج الدين أنّ التوسع في التطعيم بلقاح كورونا يسهم في الحد من نوعية وعدد وشدة الحالات المصابة بالفيروس كورونا.



وأوضح أنّ من يشعر بأعراض كورونا، أو حتى يكون مخالطًا ولا تبدو عليه أعراض يجب عزل نفسه بالمنزل عدة أيام، وذلك حتى لا يؤثر على المحيطين به وينقل لهم الأعراض.



وأكد أن من يصاب بالأنفلونزا الموسمية عليه تلقى العلاج وهو في المنزل حتى لا يتعرض للمضاعفات، لافتا إلى أن الجهاز التنفسي يعاني كثيرًا من التلوث البيئي الناتج عن التغيرات المناخية.



