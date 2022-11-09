 الديمقراطي فيترمان يفوز بمقعد بنسلفانيا في مجلس الشيوخ الأمريكي - بوابة الشروق
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الديمقراطي فيترمان يفوز بمقعد بنسلفانيا في مجلس الشيوخ الأمريكي

وكالات
نشر في: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 9:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 9:09 ص

أفادت محطة فرانس 24 الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بفوز المرشح الديمقراطي جون فيترمان بمقعد حاسم في مجلس الشيوخ ضد منافسه الجمهوري محمد أوز في ولاية بنسلفانيا.

وأعطى الحزبان اهتمامًا كبيرًا بالانتخابات في ولاية بنسلفانيا، من مؤشراته إنفاقهما ما يقرب من 160 مليون دولار على الدعاية الانتخابية بشكل يفوق أي منافسة انتخابية أخرى في السباق الخاص بتجديد ثلث مقاعد مجلس الشيوخ (35 مقعدًا)، وفقًا لموقع AdImpact المتخصص في تتبع الانفاق الإعلاني.

كما ظهرت أهمية السباق بشكل واضح يوم السبت الماضي، عندما سافر ثلاثة رؤساء -الرئيس الأمريكي جو بايدن، والأسبق باراك أوباما (الحزب الديمقراطي)، والرئيس السابق دونالد ترامب (الحزب الجمهوري)- إلى الولاية لحشد أصوات الناخبين.


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