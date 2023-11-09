وزير الخارجية الأمريكي: ندين تزويد كوريا الشمالية لروسيا بالمعدات العسكرية

أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، تزويد كوريا الشمالية لروسيا بالمعدات العسكرية والذخائر لاستخدامها في حربها ضد روسيا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي بلينكن مع مستشار الأمن الوطني الكورى الجنوبي جو تيه-يونج فى سول عقب وصوله، حيث شدد على أهمية دعم أوكرانيا موجها الشكر إلى جو على التزام سول بتقديم المساعدة إلى أوكرانيا كما ناقشا أيضا أهمية التعاون في مواجهة التحديات العالمية بما في ذلك عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وأشارت يونهاب إلى أن من المرجح أن يستغل بلينكن الزيارة للتأكيد مجددا على التزام الولايات المتحدة الأمني بالدفاع عن حليفها الآسيوي الرئيسي ضد التهديدات الكورية الشمالية وتسليط الضوء على تركيزها الاستراتيجي الثابت على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حتى في خضم الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية والتحديات العالمية الأخرى.

ووصل بلينكن إلى كوريا الجنوبية في وقت متأخر من أمس الأربعاء، بعد حضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو ومن المتوقع أن يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الخارجية الكوري بارك جين بعد محادثتهما اليوم بسول، كما سيغادر بلينكن لاحقا إلى الهند وينضم إليه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لإجراء محادثات مشتركة مع نظيريهما الهنديين، مختتما رحلته التي شملت دول متعددة لمدة تسعة أيام والتي تضمنت التوقف في عدة دول في الشرق الأوسط.