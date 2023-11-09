سي إن إن توضح ما تناوله اجتماع رئيسي استخبارات أمريكا وإسرائيل مع مسئولين قطريين

قال مصدر دبلوماسي مطلع لشبكة CNN، إن اجتماعاً ثلاثياً بين مسئولين قطريين ورئيسي الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية، عُقد في الدوحة الخميس، لمناقشة إطلاق سراح المحتجزين مقابل هدنة إنسانية ودخول المساعدات إلى غزة.

وناقش الاجتماع بين مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ورئيس الموساد ديفيد بارنيا، ومسئولين قطريين، خطة مقترحة للإفراج عما يتراوح بين 10 إلى 20 محتجزًا مقابل وقف القتال لمدة 3 أيام، ودخول المزيد من المساعدات، وتمكين حماس من جمع وتسليم قائمة بأسماء المحتجزين داخل غزة، وفقا للمصدر.

وأوضحت CNN الأربعاء، أنه لا يوجد احتمال لموافقة إسرائيل على وقف دائم للقتال دون إطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين، وفقا لمسئول أمريكي كبير.

المحادثات متعددة الأطراف - والتي تلعب فيها قطر دور وساطة رئيسي - مستمرة منذ أسابيع وتمخضت حتى الآن عن العديد من الأفكار.

وذكرت CNN في وقت سابق، أن أحد المسئولين الإسرائيليين قال إن إسرائيل «مستعدة للتوقف» إذا كان هناك يقين بأن حماس «جادة بشأن إطلاق سراح المحتجزين».

الأمر غير الواضح هو المدة التي قد تكون إسرائيل على استعداد للموافقة عليها، وما هو العدد المقبول من الرهائن المفرج عنهم.

وأوضحت الشبكة في وقت سابق، أن المفاوضات تركزت أيضًا على تبادل المحتجزين مع السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.