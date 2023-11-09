أيمن يونس: مباراة الزمالك وبيراميدز قادمة من دوري أبطال أوروبا

علق أيمن يونس المحلل الرياضي على مواجهة الزمالك وبيراميدز موضحا إنها مباراة تشبه مباريات دوري أبطال أوروبا.

وقال أيمن يونس في تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورت": " مباراة قادمة من دوري أبطال أوروبا، الزمالك دخل المباراة بأجواء مضطربة قابلة للهزيمة، مشاكل عند اللاعبين ولا يوجد مدير فني، لكن تخلصوا من كل هذا قبل اللقاء".

وأضاف: "بيراميدز كان مُكتمل الصفوف وكل شيء مُهيأ أمام باتشيكو، فريق مكتمل الشخصية والقدرات الفنية، لكن الإعداد النفسي سر هذه المباراة، كيف تعرف العمل على الجانب النفسي والذهني".

وواصل: "مباراة مثل فيلم إثارة، مباراة جاءت من شامبيونز ليج، وتحية لـ بيراميدز في ظل النقص العددي فهو دائم التقدم والزمالك يعود"