 أيمن يونس: مباراة الزمالك وبيراميدز قادمة من دوري أبطال أوروبا - بوابة الشروق
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أيمن يونس: مباراة الزمالك وبيراميدز قادمة من دوري أبطال أوروبا

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 2:52 ص | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 2:52 ص

علق أيمن يونس المحلل الرياضي على مواجهة الزمالك وبيراميدز موضحا إنها مباراة تشبه مباريات دوري أبطال أوروبا.

وقال أيمن يونس في تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورت": " مباراة قادمة من دوري أبطال أوروبا، الزمالك دخل المباراة بأجواء مضطربة قابلة للهزيمة، مشاكل عند اللاعبين ولا يوجد مدير فني، لكن تخلصوا من كل هذا قبل اللقاء".

وأضاف: "بيراميدز كان مُكتمل الصفوف وكل شيء مُهيأ أمام باتشيكو، فريق مكتمل الشخصية والقدرات الفنية، لكن الإعداد النفسي سر هذه المباراة، كيف تعرف العمل على الجانب النفسي والذهني".

وواصل: "مباراة مثل فيلم إثارة، مباراة جاءت من شامبيونز ليج، وتحية لـ بيراميدز في ظل النقص العددي فهو دائم التقدم والزمالك يعود"


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