ماكرون في مؤتمر باريس الإنساني: حماس عرّضت حياة الفلسطينيين لمخاطر جسيمة

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أهمية إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة «حماس» في قطاع غزة دون شروط.

وقال خلال كلمة بمؤتمر باريس الإنساني المخصص لمناقشة محاولة توصيل المساعدات إلى غزة، صباح الخميس، إن «حماس عرّضت حياة الفلسطينيين لمخاطر جسيمة».

وأشار إلى أن «الأوضاع في غزة أدت إلى تهجير 1.5 مليون فلسطيني، وسقوط آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى الويلات التي لحقت بالفلسطينيين».

وأضاف: «لا يمكن أن نرضخ للأمر، حياة البشر كلها متساوية، ولا ازدواجية في المعايير التي نؤمن بها»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن «إسرائيل تمتلك الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية، ومن واجبها الدفاع عن مواطنيها، مع احترام القانون وحماية المدنيين».

وتستضيف فرنسا الخميس، بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون «مؤتمرا إنسانيا» لمحاولة توصيل المساعدات إلى غزة، وهو أمر أصبح شبه مستحيل بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر.