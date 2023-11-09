 ماكرون في مؤتمر باريس الإنساني: حماس عرّضت حياة الفلسطينيين لمخاطر جسيمة - بوابة الشروق
الخميس 9 نوفمبر 2023 12:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ماكرون في مؤتمر باريس الإنساني: حماس عرّضت حياة الفلسطينيين لمخاطر جسيمة

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
هديل هلال
نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 11:53 ص | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 11:53 ص

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أهمية إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة «حماس» في قطاع غزة دون شروط.

وقال خلال كلمة بمؤتمر باريس الإنساني المخصص لمناقشة محاولة توصيل المساعدات إلى غزة، صباح الخميس، إن «حماس عرّضت حياة الفلسطينيين لمخاطر جسيمة».

وأشار إلى أن «الأوضاع في غزة أدت إلى تهجير 1.5 مليون فلسطيني، وسقوط آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى الويلات التي لحقت بالفلسطينيين».

وأضاف: «لا يمكن أن نرضخ للأمر، حياة البشر كلها متساوية، ولا ازدواجية في المعايير التي نؤمن بها»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن «إسرائيل تمتلك الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية، ومن واجبها الدفاع عن مواطنيها، مع احترام القانون وحماية المدنيين».

وتستضيف فرنسا الخميس، بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون «مؤتمرا إنسانيا» لمحاولة توصيل المساعدات إلى غزة، وهو أمر أصبح شبه مستحيل بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك