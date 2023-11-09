شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على شارع الشفاء في غزة

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن شهداء وجرحى سقطوا بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف شارع الشفاء غربي غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها منصات محلية عددا من الشهداء والجرحى وهم ملقون على الأرض بعد إصابتهم بالقصف الإسرائيلي على شارع الشفاء.

وفي وقت سابق، أفادت الشبكة الإخبارية باستشهاد 10 فلسطينيين على الأقل في قصف إسرائيلي على محيط مدارس الإيواء في مدينة غزة.

ويأتي ذلك مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ34، حيث يواصل جيش الاحتلال غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 10 آلاف و800 شخص معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة في غزة.