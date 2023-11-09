استمرار خطر الفيضانات العارمة في شمال فرنسا

تزايد خطر حدوث فيضانات في شمال فرنسا مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة، الأمر الذي دفع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية "ميتيو فرانس" إلى إصدار تحذيرات من العواصف الشديدة للعديد من المقاطعات.

وقالت الهيئة إن الأمطار المستمرة تسببت أيضا في فيضان أنهار صغيرة في شمال فرنسا على ضفافها.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار خلال الليل مما قد يتسبب في فيضان المزيد من الأنهار.

ونقلت قناة الأخبار الفرنسية "بي إف إم تي في"، عن وزير البيئة الفرنسي كريستوف بيتشو قوله خلال زيارة للمنطقة، إن كمية الأمطار التي هطلت في المنطقة في الأيام الـ 30 الماضية تعادل كمية الأمطار التي هطلت خلال فترة ستة أشهر عادية.

وأصدرت "ميتيو فرانس" اليوم الخميس ، أعلى تحذير من العاصفة للمستوى الأحمر لإقليم "با دو كاليه" وتحذيرا للمستوى البرتقالي لإقليم الشمال.

وقالت السلطات إنه بسبب مخاطر الفيضانات، أغلقت المدارس ورياض الأطفال في 200 بلدية أبوابها اليوم الخميس، وستظل مغلقة غدا الجمعة، فيما تم استدعاء رجال إطفاء إضافيين في المنطقة.

وحثت السلطات السكان على الابتعاد عن المجاري المائية، وعدم الذهاب إلى أقبيتهم والبحث عن الأماكن المرتفعة إذا كان هناك خطر حدوث فيضانات.

وتجاوز هطول الأمطار التوقعات السابقة، وعززت السلطات السدود وشكلت وحدة للأزمات في "با دو كاليه" المتاخمة لمضيق دوفر.