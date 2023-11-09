عبد السند يمامة: أقدم برنامجا من 4 محاور لإنقاذ مصر

قال المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن برنامجه الانتخابي لا ينتقد سياسات، لكنه يقدم برنامجا انتخابيا لإنقاذ مصر.

وأضاف "يمامة" خلال المؤتمر الصحفي بحزب الوفد، منذ قليل، أن برنامجه الانتخابي يعتمد على 4 محاور أساسية، هي: إصلاح التعليم، والإصلاح التشريعي، والاقتصادي، والحفاظ على حقوق مصر في نهر النيل من سد النهضة الاثيوبي.

وأكد "ضرورة تشكيل لجنة قومية لإنقاذ التعليم، لا تتبع الوزارة، وتبتعد عن السياسة"، متابعا: "في المحور التشريعي يجب أن نعود إلى دستورنا دون الاستعانة بالتعديلات التي تم إقرارها في 2019، ويجب أن تضاف نصوص تشريعية وصلاحيات لمجلس الشيوخ حتى يمارس عملا نيابيا حقيقيا".

وأردف: "نرى ضرورة إجراء تعديل دستوري يمنح مجلس الشيوخ سلطة بجانب مجلس النواب".

واستطرد أن الاقتصاد علم يجب احترامه، وأنه استعان بخبراء في إعداد الجزء الخاص بالاقتصاد، محذرا من أن "مصر تقف على شفا الإفلاس".