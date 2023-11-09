رئيس رابطة الجيش الألماني يدعو إلى زيادة عدد الأفراد بالقوات المسلحة

دعا رئيس رابطة الجيش الألماني، أندريه فوستنر، لزيادة عدد أفراد الجيش الألماني على وجه السرعة في ظل التهديدات الجديدة ومتعددة الأوجه التي تواجهها البلاد حاليا.

وقال فوستنر لصحيفة "راينيشه بوست" في عددها الصادر، اليوم الخميس، قبل مؤتمر الجيش الألماني الذي يبدأ اليوم: "الجيش الألماني يجب أن يوقف الاتجاه التراجعي في الأفراد مع نهاية العام القادم كحد أقصى، وإذا لم ينجح في ذلك، ستكون الجاهزية مهددة بالانخفاض إلى مستوى لا يمكن تحمله".

وأشاد فوستنر بالتصريحات الأخيرة من وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس التي أكد فيها أنه يجب أن يكون الجيش الألماني جاهزا للحرب من جديد.

ومن المتوقع أن يشارك كل من وزير الدفاع والمستشار الألماني أولاف شولتس في المؤتمر غدا الجمعة.

يذكر أن شولتس أعلن بعد هجوم روسيا ضد أوكرانيا أن ألمانيا سوف تستثمر على الفور 2% من إجمالي الناتج المحلي في الجيش الألماني وأنشأ صندوقا خاصا بقيمة 100 مليار يورو لتحديث القوات.