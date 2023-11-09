هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية يستهدف مصنعا في منطقة كورسك الروسية

قال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، عبر قناته على تطبيق تليجرام، إن طائرة مسيرة أوكرانية أطلقت ثلاث قنابل عنقودية على مصنع لصناعة الزبدة في المنطقة الحدودية بالمقاطعة.

وأضاف ستاروفويت "في منطقة سوجا، شنت طائرة مسيرة أوكرانية هجوما على مصنع لصناعة الزبدة، حيث أطلقت ثلاث قنابل عنقودية. ولحسن الحظ، لم تكن هناك إصابات. وانفجرت قنبلتان مما أسفر عن إلحاق أضرار بحاويات الإنتاج ومنشأة للتخزين تحت الأرض"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال ستاروفويت إن إحدى القنابل لم تنفجر، وتم استدعاء المهندسين لإبطال مفعولها.