11 شهيدا وجرحى في قصف الاحتلال مدينة غزة وبيت حانون

استشهد 11 فلسطينيًا، وأصيب آخرون، ظهر اليوم السبت، في قصف الاحتلال مدينة غزة، وبيت حانون، شمال القطاع.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد خمسة مواطنين في قصف الاحتلال حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن ستة مواطنين استشهدوا جراء قصف الاحتلال المدفعي على مدينة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة.

ونفذ طيران الاحتلال غارة على مبنى في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، جنوبا.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر 2023، إلى نحو 43508 شهداء، و102684 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.