بايدن يلتقي ترامب في البيت الأبيض الأربعاء المقبل

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير السبت، إن الرئيس جو بايدن سيلتقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض الأربعاء 13 نوفمبر، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وذكرت في بيان أنهما سيلتقيان في الحادية عشر صباحاً بالتوقيت المحلي، على أن تعلن تفاصيل إضافية لاحقاً.

ويسعى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الدفع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إلى التصديق على تعيين أكبر عدد ممكن من ترشيحات الرئيس جو بايدن للمناصب القضائية، في المرحلة التي تعرف بـ"البطة العرجاء"، من دورة المجلس التي تنتهي في يناير، قبل سيطرة الجمهوريين على الدورة المقبلة.

وكان الديمقراطيون يأملون في الاستمرار في الاحتفاظ بالبيت الأبيض ومجلس الشيوخ لموازنة الـ234 قاضياً من المحافظين الذين عينهم دونالد ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى، بما في ذلك 3 قضاة بالمحكمة العليا، ولكن مع إعادة انتخاب دونالد ترامب، وفوز الجمهوريين بالأغلبية في المجلس، فإن هذه الإمكانية "تبخرت"، وفق "نيويورك تايمز".