عمرو أديب عن أزمات التحكيم: إدوا درع الدوري للأهلي ونخلص

حذر الإعلامي عمرو أديب، من أن كرة القدم في مصر في خطر، وذلك في معرض حديثه عن الأزمات التي يشهدها ملف التحكيم منذ بداية الدوري العام.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن المشهد في مباراتي الأهلي وزد، والزمالك وسموحة، أظهر تجمعات كبيرة من اللاعبين على الحكم وسط اعتراضات شديدة.

وأضاف: «كان يوم أسود يوم ما دخلت تقنية الفار مصر.. إيه كمية العنف والاعتراضات دي»، مشيرًا إلى أنه لم تعد هناك أي ثقة في الحكام المصريين.

ونوه بأن اللاعب المصري لا يحترم الحكم على أرض الملعب، وأن هناك إرهابًّا كرويًّا يُمارَس على مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور، في حين يرى كل جمهور إن هناك انحيازًا ضده.

وتابع: «بالنسبة لمسألة التيحز، إدوا الأهلي درع رع الدوري بدل ما نتعب نفسنا»، مشددًا على أن غياب العدالة ينذر بحدوث مصيبة على الساحة الكروية في مصر.