في ظل تكرر هجمات الدببة على البشر في مقاطعة أكيتا الواقعة في شمال شرق اليابان، بشكل غير معتاد، بدأ المسئولون المحليون وأعضاء جمعيات الصيد المكلفون بالتعامل مع الأزمة في إظهار علامات التعب والإنهاك.

وأفادت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية، اليوم الأحد، بأن الدببة تظهر ليلا ونهارا، ما يدفع أحيانا إلى القيام بعمليات صيد في عطلات نهاية الأسبوع. كما صار نقص مصائد الصناديق يسبب مشكلة خطيرة، وقد تفاقم الوضع لدرجة تستدعي الحصول على دعم من قوات الدفاع الذاتي.

وبحسب حكومة مقاطعة أكيتا، فقد قُتل حتى الآن 4 أشخاص، كما أصيب نحو 60 آخرين بسبب هجمات الدببة خلال السنة المالية 2025. كما سجل موقع "كوماداس" الإلكتروني، المعني بتوفير المعلومات بشأن الدببة في المقاطعة، أكثر من 5500 مشاهدة للدببة خلال شهر أكتوبر فقط.

وفي مدينة دايسن، تم تسجيل نحو 500 مشاهدة للدببة خلال أكتوبر. ونظرا لتزايد ظهور الدببة، تكاد تكون المدينة قد استنفدت مخزونها من مصائد الصناديق، وسارعت إلى شراء 8 وحدات إضافية.