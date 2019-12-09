مجلس النواب يحيل إلى الحكومة 64 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى

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أحال مجلس النواب إلى الحكومة 64 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى تتضمن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن عدد من المشكلات في مختلف المحافظات، لاتخاذ اللازم بشأنها.

وتضمنت التقارير التي استعرضها مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الاثنين/ إنشاء صرف صحي لقرية التبع وقرية الورق – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، وإنشاء بيارة رئيسية ورفع صرف صحي بجوار المدرسة الإعدادية بقرية الطيبة – مركز نبروه – محافظة الدقهلية واستكمال انجاز مشروع الصرف الصحي بمركز ساقلته – محافظة سوهاج.

كما شملت التقارير توصيل مواسير المياه لمنطقة مسجد الكريم – قرية اسطال مجلس قروي اسطال مركز سمالوط – محافظة المنيا، وتوصيل مواسير المياه لشارع ممدوح فؤاد المتفرع من الشارع الرئيسي لقرية الشعراوية مجلس قروى البيهو – مركز سمالوط – محافظة المنيا وتنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الشيخ عابد مركز سمسطا – محافظة بنى سويف وتطوير واستكمال المرافق في المناطق السكانية العشوائية بالمعصرة بحلوان – محافظة القاهرة.

وتضمنت التقارير كذلك مد خدمة الصرف الصحي لقرى الدائرة الثانية لمركز ومدينة القنايات - محافظة الشرقية ودعم مقر هيئة النيابة الإدارية المزمع إنشاؤه بمدينة صدفا محافظة أسيوط بتمويل مالي قدره (3) ملايين جنيه وتطوير مزلقان ميت عنتر – شرنقاش- مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

وكما شملت التقارير إنشاء ميدان على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مدخل قرية السرارية – مركز سمالوط – محافظة المنيا وإنشاء كوبري علوى لربط بعض التجمعات السكنية بمنطقة حلوان بطريق الأوتوستراد – محافظة القاهرة وإعادة تشغيل الأتوبيس النهري من القناطر الخيرية إلى ماسبيرو والعكس – محافظة القليوبية واستكمال الطريق الدائري بقرية سعود – مركز الحسينية – محافظة الشرقية.

التقارير تضمنت أيضا توسعة ورصف طريق بسنديلة/ الغنامة الذي يربط بين حدود مركزى بلقاس وشربين – محافظة الدقهلية ورصف الطريق الحيوي من مبنى ديوان عام محافظة جنوب سيناء وحتى مطار الطور ورصف مدخل قرية كفر تيدا – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ واستكمال رصف طريق مقابر قرية كفر بهوت مركز نبروه – محافظة الدقهلية.

وتضمنت التقارير إصدار فيش مميكن (صحيفة حالة جنائية) من داخل مركز شرطة سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ وإنشاء قسم شرطة بقرية دميره – مركز طلخا – محافظة الدقهلية وإنشاء قسم شرطة ثان حلوان – محافظة القاهرة وإنارة وتركيب إشارات مرورية ضوئية فى المسافة ما بين المعصرة وكفر العلو بحلوان – محافظة القاهرة وتخصيص قطعة أرض بقرية الدوير – مركز صدفا – محافظة أسيوط لإنشاء وحدة إطفاء.

وشملت التقارير تطوير عيادات التأمين الصحي بمركز نبروه – محافظة الدقهلية وإنشاء وحدة صحية بمنطقة غرب براني بمنطقة العزيزية بمحافظة مطروح وفتح صيدلية تجارية للتأمين الصحي بمركز الواسطى – محافظة بنى سويف، وتطوير الوحدات الصحية لغالبية قرى مركز نجع حمادي – محافظة قنا وإنشاء مدينة كفر الشيخ الجديدة على مساحة (2000) فدان من الأراضي المحصورة بين الطريق الدولي الساحلي والبحر المتوسط في مواجهة قرية السيد البدوي في اتجاه محطة كهرباء البرلس وتطبيق البروتوكول الموقع بين محافظة كفر الشيخ وهيئة الأوقاف لاستغلال هذه المساحة.