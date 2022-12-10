حمادة هلال عن أغنية إحنا الحياة: فوجئت بترشيحي من وزارة الخارجية الصينية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عبر المطرب حمادة هلال، عن سعادته بأغنية "إحنا الحياة" التي أطلقها مع المطربة الصينية عائشة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إنه فوجئ بترشيحه من وزارة الخارجية الصينية ليشارك في الأغنية.

وأضاف: "مكنتش فاهم حاجة خالص وقالولي دي مبادرة كبيرة وسعدت جدا بالفكرة لأنها بتعبر عن الحب بين الدول العربية والصين".

وطرح الفنان حمادة هلال، أغنية جديدة تجمعه ولأول مرة بالمطربة عائشة الصينية، تحمل اسم "إحنا الحياة"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

والأغنية من كلمات سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وإخراج يوسف عماد الدين.

وقال حمادة هلال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الأغنية دي أنا حاببها جدًا لأنها رسالة مهمة على استمرارية الصداقة والتعاون بين الشعوب والأخوة والمحبة وعدم التمييز بين الناس والتقدم".

وأضاف: "إيد بأيد وإظهار العلاقات الودية المتمثلة في ترابط المصير بين الشعوب العربية والشعب الصيني والتعاون بينهم في السراء والضراء".