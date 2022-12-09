رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية الجديد: ميزانيتنا 3% من مصروفات الوافدين والدراسات العليا

قال عمر عفيفي الطالب بالفرقة الخامسة بكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية ورئيس اتحاد الطلاب الجديد بالجامعة، الفائز في انتخابات الإتحادات الطلابية التي بدأت في 24 نوفمبر الماضي، وانتهت أمس الخميس: "هدفنا في المرحلة المقبلة الوصول لكل الطلاب لحل مشاكلهم.



وأضاف أنه سيتم الانتظام في عقد اجتماعات دورية من أرض الواقع لتوعية الطلاب بالحقوق والواجبات، متابعا أنه رغم أن عدد طلاب جامعة الإسكندرية يزيد عن 200 ألف طالب، ولكن سنصل لكل طالب لتنفيذ مطالبه.



وقال عفيفي، في تصريحات للشروق"، أنه سيتم التوسع في الأنشطة والفعاليات بشكل أفضل من عودة الأنشطة في فترة ما بعد كورونا مباشرة، موضحا أن ميزانية الاتحاد تمثل 3% من رسوم المصاريف الدراسية للطلاب الوافدين والدراسات العليا، وسيتم إنفاقها على أنشطة تفيد طلاب جميع الكليات.



وأشار رئيس إتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، إلى تخصيص لقاءات توعوية حول صندوق التكافل الاجتماعي، وكيفية الاستفادة منه لمن لهم الحق من الطلاب لدفع مصروفاتهم الدراسية، وتوعيتهم بعدم الإحراج، وأنه لديهم حق في الصندوق وفق اللائحة الطلابية وليس الأمر هبة أو منحة.



وقدم رئيس اتحاد الطلاب روشتة للنجاح في الاتحادات الطلابية، جاءت بقربه من مشاكل الطلاب ووضع حلول لها خلال فترة رئاسته لاتحاد طلاب كلية طب الأسنان، وكذلك دعم إدارة الكلية ورعاية الشباب وزملائه في الاتحاد وتشجيعهم له لخوض التجربة، متمنياً من الله التوفيق وإعلاء اسم اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية عالميا بين جميع الاتحادات الطلابية في الجامعات الأخرى.



وتمت الانتخابات بالاقتراع السري في أجواء من الديمقراطية، وبحضور نائب رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور وائل نبيل، ورؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات وأسفرت الانتخابات عن فوز الطالب عمر عفيفي بالفرقة الخامسة كلية طب الأسنان رئيسا للاتحاد، وعبد الرحمن السيد علي الفرقة الرابعة كلية الحقوق نائبا لرئيس الاتحاد بالتزكية.