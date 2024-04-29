السعودية تدعو لوضع «مسار واضح ذي مصداقية» لإقامة دولة فلسطينية

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دعت السعودية، الاثنين، إلى وضع مسار واضح ذي مصداقية يهدف لإقامة دولة فلسطينية.

جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال جلسة حوارية بالمنتدي الاقتصادي بالعاصمة الرياض، حسبما نقلت قناة "الإخبارية".

وصرح الوزير السعودي: «يجب وضع مسار واضح ذو مصداقية للوصول لإقامة دولة فلسطينية، نحتاج لوضع حدٍ لمعاناة الشعب الفلسطيني ويجب إيجاد مسار سياسي واضح وحقيقي».

وأشار إلى وجود مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة بشكل دائم، دون تفاصيل أكثر.

وجاءت تصريحات ابن فرحان بالتزامن مع كشف سامح شكري وزير الخارجية، بالجلسة الحوارية ذاتها، عن وجود مقترح على طاولة المفاوضات بشأن الوصول لهدنة في قطاع غزة، داعيا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لدراسته.