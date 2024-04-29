تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو الشهر الجاري

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تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) خلال أبريل الجاري، ليعكس إلى حد كبير الصعوبات التي تواجه قطاع التصنيع.

وذكرت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين أن مؤشر الثقة الاقتصادية تراجع في ابريل الجاري إلى 6ر95 نقطة مقابل 2ر96 نقطة في الشهر السابق عليه.

وكان من المتوقع أن يسجل المؤشر 9ر96 نقطة.

وانخفض مؤشر الثقة في قطاعي الصناعة والخدمات بشكل ملموس، فيما سجل قطاعا تجارة التجزئة والانشاءات تراجعا معتدلا، وسجل مؤشر ثقة المستهلك ارتفاعا مقارنة بشهر مارس الماضي.

تراجع مؤشر الثقة في قطاع الصناعة من سالب 9ر8 نقطة في مارس إلى سالب 5ر10 نقطة الشهر الجاري، فيما انخفض مؤشر الثقة في قطاع الخدمات إلى 6 نقاط مقابل 4ر6 نقطة في الشهر الماضي.

في الوقت ذاته، تراجع مؤشر الثقة في تجارة التجزئة إلى سالب 8ر6 نقطة في أبريل مقابل سالب 6 في الشهر الماضي، فيما انخفض مؤشر الثقة في قطاع الانشاءات إلى سالب 6 مقابل سالب 6ر5 في مارس.