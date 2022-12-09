روما ترحب بموافقة الاتحاد الأوروبي تمويل مشروع ربط كهربائي مع تونس بأكثر من 300 مليون يورو

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رحبت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، بموافقة الاتحاد الأوروبي، على تمويل مشروع الربط الكهربائي (الماد) عبر البحر المتوسط بين إيطاليا وتونس بقيمة 307 ملايين يورو.

وجاء في مذكرة لوزارة الخارجية الإيطالية نقلتها وكالة "آكي" الايطالية للأنباء، أن المشروع سيمكن من "تحقيق نقلة نوعية في تكامل أسواق الكهرباء على الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط​، وتعزيز أمن الطاقة لدينا ولشركائنا وتيسير تطوير مصادر طاقة متجددة في القارة الأفريقية".

وأضافت أنها خطوة إضافية نحو "شبكة كهرباء أوروبية متوسطية حقيقية على المدى الطويل".

ومشروع الربط الكهربائي، هو شراكة بين الشبكة الوطنية الإيطالية للكهرباء (تيرنا) ونظيرتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، حيث يبلغ طوله 230 كيلومترا ويمتد من تونس عبر البحر إلى اليابسة في مقاطعة صقلية وبسعة تقدر بـ 600 ميجاوات.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها، إن تونس تعتبر الدولة الوحيدة خارج الفضاء الأوروبي التي تستفيد من هذه التمويلات.

وأوضحت أن المشروع سيتيح تلبية احتياجات البلاد من الطاقة وتعزيز الأمن والانتقال الطاقي فضلا عن تحقيق الاندماج والتكامل مع أوروبا في مجال الطاقات المتجددة.