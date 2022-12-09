السلطات الألمانية تبطل مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية يوم الأحد المقبل

بعد اكتشاف قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، في منطقة جاردين بمدينة كيل شمالي ألمانيا، اضطرت السلطات إلى مطالبة آلاف الأشخاص بمغادرة منازلهم لإبطال مفعول القنبلة يوم الأحد المقبل، وهو يوافق الأحد الثالث لعيد مجيء المسيح بحسب العقيدة المسيحية.

وقالت الشرطة في كيل، اليوم الجمعة، إن القنبلة الأمريكية الصنع تزن 250 كيلوجراما وعثر عليها موظفو خدمة إزالة الذخائر المتفجرة في حوض لبناء السفن.

ويتعين إبطال مفعول القنبلة صباح يوم الأحد المقبل.

ولذلك يجب أن يغادر حوالي 7500 شخص من القاطنين حول موقع القنبلة أماكن إقامتهم بحلول العاشرة صباحا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن هناك دارا للمسنين ضمن منطقة الإجلاء، مضيفة أنه يمكن استخدام مقصف مدرسة هانز كريستيان أندرسن القريبة كمسكن بديل مؤقتا.

كما سيتم إنشاء حواجز على الطرق المؤدية لموقع القنبلة.