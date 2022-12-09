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كأس العالم.. ميسي يقود هجوم الأرجنتين أمام هولندا

محمد جلال
نشر في: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 7:45 م | آخر تحديث: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 7:45 م

أعلن ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، تشكيل فريقه لمواجهة هولندا في المباراة التي ستقام على ملعب لوسيل، ضمن مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022.

ووصل منتخب الأرجنتين إلى هذه المرحلة بعد الخسارة أمام السعودية في المجموعات، بانتصارين على المكسيك وبولندا (2-0) ليتصدر المجموعة الثالثة ويلاقي أستراليا في دور الـ 16، حيث فاز عليها 2-1.

وجاء تشكيل الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إمليانو مارتينيز

الدفاع: مولينا - روميرو - أوتاميندي - ليساندرو - أكونيا

الوسط: دي باول - إنزو - مكاليستر

الهجوم: ميسي - ألفاريز


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