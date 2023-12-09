كتائب القسام تعلن تدمير ناقلة جند إسرائيلية شمال خانيونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، تدمير ناقلة جند إسرائيلية شمال خانيونس بعبوة «شواظ»، مؤكدة اشتعال النيران فيها.



وكتب عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء السبت: «تمكن مجاهدو القسام من تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ واشتعال النيران فيها شمال مدينة خانيونس».



وفي محور شرق مدينة خانيونس، استهدفت كتائب القسام دبابة ميركافا للعدو بقذيفة «الياسين 105»، كما قصفت تحشدات العدو في محيط المركز الثقافي بعدد من قذائف الهاون.



وفي محور شمال مدينة خانيونس، دك مجاهدو القسام تحشدات قوات العدو المتوغلة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، لمرتين متتاليتين.



وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس، أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية متحصنة بأحد المنازل شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة بين قتيل وجريح بعد اشتباك بالأسلحة والقذائف.



وأشارت إلى قصف تجمعات العدو في تبة الـ86 «الكرد» وشارع «الجية» في محاور التقدم شمال شرق خانيونس بصواريخ 107.



كما أفادت بتمكن مجاهديها من إيقاع قوة صهيونية متحصنة في أحد المنازل شرق خانيونس بين قتيل وجريح، بعد الاشتباك معهم بالأسلحة المناسبة واستهدافهم بقذائف الـ(RPG).