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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة بطريق السلوم الساحلي

أحمد سباق
نشر في: السبت 9 ديسمبر 2023 - 11:50 م | آخر تحديث: السبت 9 ديسمبر 2023 - 11:50 م

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن مستشفى مرسى مطروح العام، استقبل 15 مصابًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السلوم الساحلي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن المستشفى استقبل 15 مصابًا بجروح قطعية "كسور، سحجات، كدمات، ردود"، جراء انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، كانوا يستقلونها، بالكيلو 25 بطريق السلوم الدولي الساحلي غرب مدينة مرسى مطروح.

وأكد أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا في مكان الحادث، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى لتلقي باقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

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