نيويورك تايمز: نقل الطيارين الأمريكيين اللذين أسقطت طائرتهما في إيران إلى ألمانيا لتلقي العلاج

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الطيارين الأمريكيين اللذين أسقطت طائرتهما من طراز "إف-15" فوق الأراضي الإيرانية تم إنقاذهما بنجاح في عمليتين منفصلتين، ونُقلا إلى ألمانيا لتلقي العلاج الطبي.

وأوضحت الصحيفة أن قائد الطائرة تم انتشاله بسرعة، بينما استغرق إنقاذ ضابط أنظمة الأسلحة يومين كاملين، في مهمة عالية المخاطر نفذتها قوات العمليات الخاصة الأمريكية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال" أن الضابط الذي تم إنقاذه أصيب بجروح لكنه في طريقه للتعافي، مشيرا إلى أن قوات الإنقاذ لم تسجل أي خسائر بشرية خلال العملية.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى يوم الجمعة الماضي، عندما أسقطت إيران الطائرة من طراز "إف-15"، وتمكنت الولايات المتحدة من إنقاذ أول طيار في اليوم ذاته، بينما ظل مصير الطيار الثاني غامضا حتى إعلان إنقاذه صباح الأحد.

كما ذكرت وكالة "رويترز" الجمعة أن مروحيتين من نوع بلاك هوك شاركتا في عملية البحث، وتعرضتا لنيران إيرانية، لكنهما غادرتا المجال الجوي الإيراني بسلام.

وفي حادثة منفصلة، أفاد مسئولون الجمعة أن طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إيه-10 وارثوج أصيبت وتعرضت للتحطم فوق الكويت، فيما تمكن الطيار من القفز منها بسلام.