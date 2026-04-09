ترامب يصف الحديث عن خطة الـ10 بنود للتفاوض مع إيران بالخديعة

اتهم الرئيس دونالد ترامب وسائل إعلام أمريكية بأنها تزيف الحقيقة بحديثها عن خطة من 10 نقاط للتفاوض مع إيران، وتهدف لتشويهه.



وكتب الرئيس الأمريكي على منصة "تروث سوشيال": "صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة وسي إن إن الأخبارية المزيفة أبلغتا عن خطة مزعومة من 10 نقاط بشأن مفاوضات إيران".



وأضاف متهما كلتا الوسيلتين الإعلاميتين الأمريكيتين: "وكان المقصود منها شَرذمة وتشويه سمعة الأشخاص المشاركين في عملية السلام، إن كافة النقاط العشر كانت أمرا مخترعا وعبارة عن خدعة".



واختتم: "إنهم خاسرون شريرون!!! .. اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى".

ويوم أمس، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أثناء مغادرته هنغاريا مساء الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تتعهد بأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران يشمل لبنان، وما حدث "سوء فهم".



وصرح فانس لشبكة "سي بي إس" بأن إسرائيل عرضت ضبط النفس قليلا في لبنان للمساعدة في محادثات وقف إطلاق النار مع إيران.

وذكر فانس أن "هناك ما لا يقل عن ثلاث خطط سلام مكونة من 10 نقاط متداولة".

وأفاد بأن "واحدة فقط من هذه الخطط تمثل موقف التفاوض الرسمي للحكومة الأمريكية"، زاعما أن "بعض الجهات المتطرفة داخل إيران تقوم بتسريبات وتنشر دعاية بسوء نية".