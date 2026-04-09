روته: الرئيس الأمريكي محبط من دول عدة في حلف الناتو

التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جلسة مغلقة، لإجراء مناقشات متوقع أن تكون ركزت على إعادة فتح مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي للشحن، وكذلك على تهدئة غضب ترامب من الحلف العسكري بسبب الحرب مع إيران، وقال روته إن ترامب كان "محبطا بوضوح" من عدة دول في الحلف



وأضاف روته في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الإخبارية أن المحادثات كانت نقاشا مفتوحا بين "صديقين جيدين"، لكنه لم يكشف ما إذا كانت مسألة انسحاب محتمل للولايات المتحدة من الناتو قد نوقشت.

وكان الرئيس الجمهوري يتمتع بعلاقة ودية مع روته في الماضي، وجاء الاجتماع بعد أن توصلت الولايات المتحدة وإيران، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين يشمل إعادة فتح المضيق. وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد أن هدد ترامب بأنه سيستهدف محطات الطاقة والجسور في إيران، مهددا بأن "حضارة بأكملها ستموت الليلة (الثلاثاء)".