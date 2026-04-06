عشرات الآلاف يتظاهرون في مسيرات الفصح بألمانيا للمطالبة بالسلام ونزع السلاح

شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في مختلف أنحاء ألمانيا هذا العام في مسيرات عيد الفصح التقليدية، وذلك بحسب جمعية "شبكة التعاون من أجل السلام".

وأفاد بيان للجمعية بأن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في أكثر من 100 مدينة للمطالبة بالسلام ونزع السلاح. ومن المقرر تنظيم مظاهرات اليوم الاثنين (اثنين الفصح) في مدن منها فرانكفورت وهامبورج ونورنبرج. كما من المقرر اختتام مسيرة الراين-الرور في مدينة دورتموند، وذلك بعد استمرارها لمدة 3 أيام حيث انطلقت من مدينة دويسبورج.

وكانت الشرطة أفادت بأن نحو 3000 شخص شاركوا أول أمس السبت في مسيرة عيد الفصح في مدينة شتوتجارت وحدها، كما سجلت الشرطة مشاركة أكثر من 1000 متظاهر في مسيرة في العاصمة برلين.

وقال كريستيان جولا من جمعية "شبكة التعاون من أجل السلام" في العاصمة الألمانية القديمة بون إن الإقبال الكبير يُظهر أن الرغبة في سياسة سلام مستدامة، أمر راسخ بقوة في صميم المجتمع. وأضاف: "نطالب الحكومة الاتحادية أخيرًا بالاعتماد بشكل حاسم على الدبلوماسية بدلًا من التسلح".

وتركزت الاحتجاجات على المطالبة بوقف إطلاق النار في أوكرانيا والشرق الأوسط. كما احتج المشاركون على نشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا، وعلى إعادة العمل بالتجنيد الإجباري. وشارك في إلقاء الكلمات في العديد من الأماكن شباب وشابات ناشطون ضد فرض الخدمة العسكرية الإلزامية.