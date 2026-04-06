السفير الأمريكي يشكر إسرائيل على مساعدة غير مسبوقة في إنقاذ طاقم طائرة إف- 15 أسقطتها إيران

أعرب السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الاثنين، عن شكره لإسرائيل على ما وصفه بـ"مساعدة غير مسبوقة" في عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة مقاتلة أمريكية، بعد إسقاط إيران لطائرة من طراز "إف- 15" يوم الجمعة، وفقا لشبكة "سي بي إس" الإخبارية.

وقال هاكابي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه التقى شخصيا برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نيابةً عن الشعب الأمريكي، لتقديم الشكر على "المساعدة غير المسبوقة" التي قدمتها بلاده للجيش الأمريكي وأجهزة الاستخبارات، والتي أسهمت في تنفيذ "مهمة إنقاذ تاريخية لطاقمنا الجوي داخل إيران"، وفق زعمه.

وأشاد هاكابي بالقوات الخاصة الأمريكية، معتبرا أنها نفذت عملية "بارعة"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات (الموساد) كانا "شريكين داعمين في المهمة"، بحسب قوله.

وأعلنت الولايات المتحدة أن العضو الثاني من أفراد المقاتلة الأمريكية من طراز "إف- 15" التي أسقطت يوم الجمعة فوق جنوب إيران. بعدما عثرت في وقت سابق على قائد الطائرة.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عملية الإنقاذ عبر وسائل التواصل الاجتماعي صباح الأحد، وقال إن الجيش الأمريكي نفذ "إحدى أجرأ عمليات البحث والإنقاذ" في تاريخه.

وكان اثنان من أفراد الطاقم على متن الطائرة، وقد قفز كلاهما منها، وقد أنقذت القوات الأمريكية أحدهما بالفعل.

وقال مسئولون إيرانيون إن الطائرة الحربية أسقطتها منظومة الدفاع الجوي الإيرانية.