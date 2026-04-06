القيادة المركزية الأمريكية: قدرات إيران العسكرية تتراجع

نشرت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لاستهداف مواقع إيرانية، مشيرة إلى أن قدرات طهران العسكرية «تتراجع».

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن الجيش الأمريكي يواصل إضعاف قدرات القوات المسلحة الإيرانية بضرب أهداف عسكرية داخل إيران.

وتجري الولايات المتحدة وإيران ومجموعة من الوسطاء، مناقشات حول بنود وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما، قد يفضي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم، وذلك وفقا لما نقله موقع «أكسيوس»، عن 4 مصادر أمريكية وإسرائيلية وإقليمية مطلعة على المحادثات.

وأفادت المصادر أن فرص التوصل إلى اتفاق جزئي خلال الـ48 ساعة المقبلة «ضئيلة»، ووصفت هذه المساعي بـ«الفرصة الأخيرة لمنع تصعيد خطير في الحرب، قد يشمل شن ضربات واسعة النطاق على البنية التحتية المدنية الإيرانية، ورد فعل ضد منشآت الطاقة والمياه في دول المنطقة».

وكان من المتوقع أن تنتهي المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإيران بـ10 أيام مساء الاثنين، لكنه مددها يوم الأحد حتى الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وصرح ترامب لموقع «أكسيوس»، الأحد، أن الولايات المتحدة «تجري مفاوضات جادة» مع إيران، وأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة يوم الثلاثاء.

وقال: «هناك فرصة جيدة، لكن إن لم يتوصلوا إلى اتفاق فسأدمر كل شيء هناك».

وذكر مصدران أن الخطة العملياتية لحملة قصف أمريكية إسرائيلية واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الإيرانية «جاهزة للتنفيذ»، لكنهما أكدا أن تمديد ترامب للمهلة كان يهدف إلى منح فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق.

وكشفت 4 مصادر مطلعة على الجهود الدبلوماسية أن المفاوضات تجري عبر وسطاء باكستانيين ومصريين وأتراك، وكذلك عبر رسائل نصية متبادلة بين مبعوث واشنطن ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.