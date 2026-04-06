حذر رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اليوم الاثنين، من أن استهداف منشآت الطاقة سيكون "غير قانوني وغير مقبول"، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يُعاد فتح مضيق هرمز.

ودون الإشارة مباشرة إلى تصريحات ترامب، قال كوستا في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "بعد خمسة أسابيع من الحرب في الشرق الأوسط، بات من الواضح أن الحل الدبلوماسي وحده كفيل بمعالجة جذورها".

وأضاف أن "استهداف البنية التحتية المدنية، ولا سيما منشآت الطاقة، أمر غير قانوني وغير مقبول. وينطبق هذا على حرب روسيا في أوكرانيا، وينطبق على كل مكان. فالمدنيون الإيرانيون هم الضحية الرئيسية للنظام الإيراني، وسيكونون أيضا الضحية الرئيسية لتوسيع نطاق الحملة العسكرية".

وتابع: "كما أكدت في مكالمتي الأخيرة مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يحث الاتحاد الأوروبي إيران على الوقف الفوري لهجماتها على دول المنطقة، والسماح باستعادة حرية الملاحة الكاملة عبر مضيق هرمز.

ومضى قائلا: "لن يُفضي التصعيد إلى وقف إطلاق النار والسلام، بل المفاوضات وحدها هي الكفيلة بذلك، ولا سيما الجهود المتواصلة التي يقودها الشركاء الإقليميون".

وصرح البيت الأبيض بأن الجيش الأمريكي سيتصرف دائما وفقا للقانون، لكن خبراء قانونيين أكدوا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الهجمات على البنية التحتية المدنية، مثل منشآت الطاقة، من المرجح أن تُصنف كجريمة حرب.