فنلندا تنتقد ترامب وتهديداته لإيران

انتقدت وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العدوانية حول إيران، مؤكدة أن بلادها ودول الاتحاد الأوروبي لن ترضخ لهذه الخطابات وتؤيد الدبلوماسية.



وقالت فالتونن في مقابلة مع صحيفة "إلتالهتي" الفنلندية: "بالطبع، لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نرضخ لمثل هذه التصريحات أونقبل ونتسامح- إذا كانت تمثل تهديداً في حد ذاتها - أو حتى لما قد يخلفه ذلك من تبعات". وأضافت أن "هناك فرصة حقيقية لبناء سلام أكثر استدامة في المنطقة"، محذرة من أن التصعيد الكلامي "غير مقبول".

وأشارت الوزيرة إلى أنها تواصلت مع نظرائها في المنطقة "خلال الأيام، بل الساعات القليلة الماضية"، مشيرة إلى أن "الأجواء باتت تبعث على الأمل".

كان ترامب قد أعلن، فجر الثلاثاء، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران لمدة أسبوعين، تلاه فتح إيران لمضيق هرمز (الذي يمر عبره 20% من النفط العالمي).

لكن إسرائيل شنت، صباح الأربعاء، غارات على لبنان، مما اعتبرته طهران "انتهاكاً صريحاً" للهدنة، بينما قال البيت الأبيض إن الاتفاق لا يشمل "حلفاء أمريكا" في المنطقة.

ويأتي الموقف الفنلندي الصارم كأول رد أوروبي رفيع المستوى على التهديدات الأمريكية، في وقت تتخوف دول القارة من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تهدد أمنها الاقتصادي. وتؤكد هلسنكي دعمها للحلول الدبلوماسية، رافضة أي لغة "عدوانية" تعقد فرص السلام.