سي إن إن: توقف الهجمات الليلية على دول الخليج للمرة الأولى منذ اندلاع حرب إيران

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأنه مع بزوغ فجر اليوم، لم ترد أي تقارير عن هجمات بطائرات بدون طيار "درونز" أو صواريخ خلال الليل على دول الخليج العربي، وذلك للمرة الأولى منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران الذي أشعل فتيل سلسلة من الضربات الإيرانية واسعة النطاق التي هزت المنطقة.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أنه على مدى الأسابيع الستة الماضية، دأبت وزارات الداخلية في دول الخليج على الإبلاغ عن هجمات إيرانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واستغرق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران عدة ساعات ليدخل حيز التنفيذ أمس الأربعاء، وفقا لعدد من دول الخليج التي أفادت باعتراض صواريخ حتى عصر ذلك اليوم.

لكن في الساعات الأخيرة، ساد هدوء غير معتاد على هذه القنوات الرسمية، ما يشير إلى أن القوات الإيرانية على الأقل في الوقت الراهن، توقفت على ما يبدو عن إطلاق الصواريخ والدرونز.

* البحرين

أصدرت وزارة الداخلية البحرينية تقريرها الأخير صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، والذي يفيد بتضرر عدد من المنازل في منطقة سترة بشظايا من طائرة درون إيرانية تم اعتراضها.

* الإمارات

لم تُعلن الإمارات عن أي هجمات صاروخية أو طائرات درونز منذ ظهر الأربعاء، حين أعلنت وزارة دفاعها اعتراضها 17 صاروخا باليستيا و35 طائرة درونز قادمة من إيران.

* السعودية

كما أشارت وزارة الدفاع السعودية إلى فترة هدوء، حيث لم تُسجل أي هجمات صاروخية أو طائرات درونز خلال الـ 15 ساعة الماضية.

* قطر

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عدم وقوع أي حوادث خلال الـ 14 ساعة الماضية، حين أعلنت في وقت سابق أن قواتها المسلحة اعترضت سبعة صواريخ باليستية وعدة طائرات درونز قادمة من إيران.

* الكويت

أفاد مسئولون دفاعيون في الكويت بعدم وقوع أي حوادث صاروخية أو طائرات درونز خلال الـ 14 ساعة الماضية، وذلك بعد رصد أربعة صواريخ باليستية و42 طائرة درونز خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

* سلطنة عمان

أعلنت وزارة الدفاع العمانية عدم وقوع أي غارات جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية.