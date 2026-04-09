تنطلق اليوم، الخميس، منافسات الدور نصف النهائي من النسخة الرابعة عشرة لبطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات لعام 2026، وسط أجواء حماسية ومنافسات قوية بين نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش حول العالم.

وتشهد منافسات الدور نصف النهائي مباريات قوية، مع اقتراب البطولة من خط النهاية، مع رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز والوصول للحظة التتويج بالقب.

وعلى صعيد منافسات الرجال من الدور نصف النهائي لبطولة الجونة الدولية للإسكواش، يلتقي مصطفى عسل، المصنف الأول على العالم، مع البيروفي دييجو إلياس المصنف الرابع على العالم.

فيما يجمع نصف النهائي الثاني بين يوسف إبراهيم، لاعب وادي دجلة والمصنف السابع على العالم، مع محمد زكريا، المصنف الثامن عالميًا.

وفي منافسات السيدات تلعب هانيا الحمامي، المصنفة الأولى على العالم، مع مواطنتها أمينة عرفي، المصنفة الثالثة على العالم.

ويجمع نصف النهائي الثاني نور الشربيني، المصنفة الثانية على العالم، والأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة على العالم.

وشهدت نسخة العام الحالي من البطولة مشاركة 64 لاعبًا ولاعبة من 24 دولة، يتنافسون على جوائز مالية تصل إلى 410,000 ألف دولار، في حدث يؤكد المكانة المتنامية لمدينة الجونة كإحدى أبرز الوجهات الرياضية على الساحة العالمية.

وتُعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش واحدة من أبرز البطولات البلاتينية بصفتها جزءًا من سلسلة بطولات «PSA World Series»، التي تضم نخبة من اللاعبين المصنفين عالميًا، وأكبر الجوائز المالية، وأقوى المنافسات في ملاعب عالمية مميزة.

وتُقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبدعم من عدد كبير من الرعاة مما يعكس أهمية البطولة ومكانتها.