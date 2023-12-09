مدير مستشفى غزة الأوروبي يروي مآسي عن الوضع الصحي بالقطاع

قال مدير مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة يوسف العقاد، إن الوضع في المستشفى أكثر من كارثي، كاشفا أن مئات الجرحى والمرضى ملقون على الأرض لعدم وجود أسرة كافية.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم السبت، أن أعداد الجرحى والمرضى الذين يصلون بالعشرات في كل لحظة باتوا أكبر بكثير من قدرة المستشفى على الاستيعاب.

وأشار إلى أن السعة الأساسية للمستشفى هي 240 سريرًا في حين أن عدد الجرحى والمرضى يفوق هذا العدد بكثير.

ولفت إلى هناك مئات الجرحى والمرضى في المستشفى ملقون على الأرض في أقسام الطوارئ والأشعة والعيادات الخارجية والعيادات النهارية بسبب عدم وجود أسرة وأماكن لهم.

ولفت إلى أن مستشفى غزة الأوروبي هو مستشفى تخصصي بامتياز يتلقى التحويلات من كل مشافي قطاع غزة، ولديه القدرة على التعامل مع الجرحى والمرضى.

وتابع: «لكن السعة السريرية في المستشفى لم تعد تكفي لاستيعاب الأعداد الكبيرة ما أضطر إدارة المشفى إلى وضع 9 أسرة في الغرفة الواحدة بدلاً من 5».

وأوضح أن جيش الاحتلال استهدف طواقم الإسعاف المتوجهة لانتشال الضحايا من أحد المواقع في خان يونس بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابة مسعفين اثنين وتضرر مركبة الإسعاف التي كانا يستقلانها وبقائها محاصرة في المكان.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا و487 شهيدا، و46 ألفا و480 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.