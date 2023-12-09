قيادي في حماس: إسرائيل لن تستعيد أسراها المتبقين إلا إذا توقف العدوان على غزة

قال القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان إن "الفيتو" الأمريكي يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لاستمرار العدوان على قطاع غزة، ويؤكد أن الإدارة الأمريكية متورطة وتريد استمرار هذا العدوان.



وشدد حمدان على "أن إسرائيل لن تستعيد أسراها المتبقين في قطاع غزة إلا إذا توقف العدوان"، مؤكدا على استعداد "حماس" للتجاوب مع أي جهد سياسي يهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأشاد حمدان بالدور المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أنه عطل المشروع الإسرائيلي لتهجيرهم.



وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي في وقت سابق بأن مصر حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من قطع العلاقات معهما إذا تم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.



ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن "مصر حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من أنه إذا تم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى سيناء نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب القطاع، فإن ذلك قد يؤدي إلى "قطيعة" في العلاقات بين مصر وإسرائيل.