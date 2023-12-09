أذربيجان تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ في عام 2024

من المقرر أن يعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل في أذربيجان، وهي دولة أخرى منتجة للنفط، مع اقتراب المحادثات الجارية حاليا في دبي من نهايتها.

وقال وزير البيئة الأذربيجاني، مختار باباييف، في الجلسة العامة: "يسعدني أن أعلن أن هناك دعما شاملا لترشيح أذربيجان لاستضافة كوب 29".

وكانت أرمينيا قد منعت في وقت سابق ترشيح جارتها لكنها قدمت لباكو دعمها بعد ذلك وسط تقارب بين الدولتين المتخاصمتين.

وعادة ما يتناوب البلد المضيف لمؤتمر الأطراف بين المجموعات الإقليمية الخمس للأمم المتحدة وهي المجموعة الأفريقية ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ ومجموعة أوروبا الشرقية ومجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى. ورحبت روسيا بالاتفاق بشأن أذربيجان.

ومع ذلك، انتقدته منظمة جيرمان ووتش البيئية القرار، وقال المدير السياسي كريستوف بالس: "حقيقة أن أذربيجان، بعد مصر والإمارات العربية المتحدة، هي دولة نفطية أخرى تقود مفاوضات المناخ هي إشكالية كبيرة". كما أشار إلى مشاكل كبيرة تتعلق بالفساد.