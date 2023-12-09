شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم السبت، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموين بناحية مركز أبوحمص.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 34 محضرا متنوعا في مجال المخابز على النحو التالي:

ضبط 18 مخبزا أنتجت خبزا ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، ومخبز أنتج خبزا غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، و11 محضرا لعدم إعلان مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وعدم نظافة أدوات العجين.

وتمكنت الحملة، من ضبط مخبز أنتج خبزا ناقص الوزن بمقدار 27 جراما للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين، و3 مخابز توقفت عن الإنتاج دون إذن مسبق أو وجود عذر قهري وجار مراجعة وجود مبيعات وهمية لهم من عدمه.

وكانت الحملة، برئاسة تامر مبارك، وبرفقة مصطفى عمار، والحسيني السيد مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.