كتائب القسام تفجر مبنى تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بـ4 عبوات ناسفة

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها تمكنوا من استهداف 4 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف «الياسين 105» شرق حي الزيتون بمدينة غزة.



وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء السبت، أن «عناصرها تمكنوا من تفجير مبنى تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بـ4 عبوات ناسفة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق حي الزيتون بمدينة غزة».



كما أشارت إلى استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في محور شمال مدينة خانيونس بقذيفة «الياسين 105».



وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، عن تدمير ناقلة جند إسرائيلية شمال خانيونس بعبوة «شواظ»، مؤكدة اشتعال النيران فيها.



وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء السبت: «تمكن مجاهدو القسام من تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ واشتعال النيران فيها شمال مدينة خانيونس».



وفي محور شرق مدينة خانيونس، استهدفت كتائب القسام دبابة ميركافا للعدو بقذيفة «الياسين 105»، كما قصفت تحشدات العدو في محيط المركز الثقافي بعدد من قذائف الهاون.



وفي محور شمال مدينة خانيونس، دك مجاهدو القسام تحشدات قوات العدو المتوغلة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، لمرتين متتاليتين.



وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس، أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية متحصنة بأحد المنازل شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة بين قتيل وجريح بعد اشتباك بالأسلحة والقذائف.



وأشارت إلى قصف تجمعات العدو في تبة الـ86 «الكرد» وشارع «الجية» في محاور التقدم شمال شرق خانيونس بصواريخ 107.