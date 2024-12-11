استشهاد 7 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق في شمال ووسط قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، باستشهاد سبعة مواطنين في استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

وأشارت إلى إصابة مواطن بجراح إثر إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة في منطقة المخابرات بمدينة غزة وسط القطاع.

ولفتت إلى إصابة عدد من المواطنين في قصف لقوات الاحتلال استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية بكثافة بالتزامن مع قصف مدفعي في محيط حي الدعوة شمال شرقي المخيم، في وقت أصيب عدد من المواطنين إثر قصف لجيش الاحتلال استهدف مخيم المغازي وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و758 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106 آلاف و134 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.