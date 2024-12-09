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شهدت مباراة المقاولون العرب والمنصورة، اليوم الاثنين على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن الجولة الحادية عشر لبطولة دوري المحترفين، واقعة مؤسة بتعدي لاعب المنصورة على مدربه.

في الدقيقة 73 اعتدى لاعب المنصورة البديل أحمد شاهين على مدربه علاء نوح بعد قرار استبداله رغم نزوله قبلها بـ12 دقيقة، لولا تدخل دكة البدلاء التي أبعدت اللاعب عن مدربه.

وكان المقاولون العرب قد حسم مباراته أمام المنصورة بثلاثية دون رد، أحرز أهداف المقاولون محمد بلح ومحمد عنتر وعبدالرحمن سمانة .

وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى النقطة 26 معززا صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين في إطار مشواره نحو العودة للدوري الممتاز .