الشرطة الأسترالية تحقق في حريق معبد يهودي بملبورن

قالت الشرطة الأسترالية اليوم الاثنين إنها تتعامل مع هجوم الحريق العمد على معبد يهودي في ملبورن.



وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى حريق في معبد "أداس إسرائيل" الواقع في منطقة ريبونليا جنوب شرق ملبورن في ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة الماضي. وأفاد الشهود للشرطة أنهم شاهدوا أشخاصًا داخل المبنى وهم يسكبون سائلا على الأرض.

وتسبب الحريق في أضرار كبيرة للمبنى، لكن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء النيران بسرعة.

وقال مفوض شرطة فيكتوريا، شين باتون، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن الشرطة تبحث عن ثلاثة مشتبه بهم في ما يتعلق بحادث القنبلة الحارقة، مضيفا أن هناك تقدما كبيرا في التحقيقات التي جرت يوم الأحد، رغم أنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل.

وأضاف باتون أن لجنة الإدارة المشتركة قد قامت بتقييم الهجوم وخلصت إلى أنه "من المحتمل أن يكون حادثا إرهابيا".

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز هجوم يوم الجمعة، واصفا إياه بأنه "عمل مشين