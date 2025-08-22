كاليفورنيا تجري تصويتا بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية في نوفمبر

أقر الديمقراطيون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس الخميس، إجراءات سوف يتم بموجبها الطلب من الناخبين البت بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية من عدمه، وهو الأمر الذي يعتبر ردا على تحرك مماثل من جانب الجمهوريين في تكساس.

وسوف يتعين على الناخبين في كاليفورنيا، أكبر ولاية من ناحية الكثافة السكانية في الولايات المتحدة، البت بشأن حزمة لإعادة تحديد الدوائر في استفتاء خاص يجرى في الرابع من نوفمبر.

وتهدف خرائط الدوائر الانتخابية الجديدة التي يدعمها محافظ كاليفورنيا جافين نيوسوم إلى إكساب الديمقراطيين خمسة مقاعد إضافية في مجلس النواب الأمريكي.

وشدد نيوسوم على أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على إعادة تحديد الدوائر الانتخابية المقررة في تكساس، والذي يهدف إلى الحصول على خمسة مقاعد أخرى في مجلس النواب التي يشغلها حاليا الديمقراطيون.

ويدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتجاه إعادة تحديد الدوائر الانتخابية في تكساس حيث أنه يأمل في توسيع أغلبية الجمهوريين الضئيلة في الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

وتصوت تكساس بشكل كبير لصالح الجمهوريين، بينما كاليفورنيا هي معقل الديمقراطيين. وناخبو الحزبين موزعون بشكل غير متساو في الولايات. وهذا هو السبب وراء إمكانية أن يقود إعادة تحديد الدوائر الانتخابية إلى تغييرات كبيرة.

وفي آخر انتخابات نصفية، أرسل سكان كاليفورنيا تسعة ممثلين جمهوريين و43 ديمقراطية إلى واشنطن.