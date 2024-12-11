مع اقتراب نهاية فترة الولاية الثانية لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في فبراير 2025، ينظم الاتحاد الأفريقي لأول مرة "مناظرة الأفريقية" تحت عنوان "مجادلة أفريقيا" على الهواء مباشرة يوم 13 ديسمبر 2024، بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا- حسب بيان للاتحاد الإفريقي.



من المنتظر أن تعقد الانتخابات المقبلة لرئاسة المفوضية في فبراير 2025 خلال القمة السنوية المقبلة لرؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الإفريقي، حيث يتنافس مرشحين من جيبوتي ومدغشقر وكينيا، على منصف رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي.

ومن المنتظر أن تشمل المناظرة حوار حول مستقبل القارة لعرض الروئ لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه القارة، في ظل التغيرات المتسارعة على الساحة العالمية وفق إطار التنمية القاري وأجندة 2063.

وينافس على منصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي رئيس وزراء كينيا السابق رايلا أودينجا، ووزير خارجية جيبوتي الحالي محمود علي يوسف، ووزير مالية مدغشقر السابق ريتشارد راندريا، بعد انسحاب مرشح موريشوس أنيل كيه جايان.

من المنتظر أن يتمتع المرشح الفائز بمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بولاية مدتها 4 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وتجري الانتخابات بالاقتراع السري، ويتعين على الفائز أن يحصل على أغلبية ثلثي الأصوات بين الدول الأعضاء، في حين لا تشارك الدول المعلقة عضويتها في منظمة الاتحاد الإفريقي وهي 6 دول في التصويت على الانتخابات التي ستعقد في القمة الأفريقية خلال فبراير المقبل.

وفقا لبيان الاتحاد الإفريقي فإن أهمية المناظرة لا تقتصر على كونها منصة للمرشحين فقط، لكنها حدثًا تاريخيًا يجسد روح المشاركة الديمقراطية، ويهيئ الساحة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن القيادة المستقبلية للاتحاد الإفريقي، لتكون نموذج للمشاركة الديمقراطية في إفريقيا وتعزيز الشفافية.

ويشجع الحدث على المشاركة العامة، حيث يُدعى المواطنون لتقديم أسئلتهم عبر منصة إكس الخاصة بالاتحاد الإفريقي، مما يتيح لهم المشاركة المباشرة في تشكيل النقاش، على أن تبث المناظرة مباشرة يوم 13 ديسمبر