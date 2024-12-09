أول تعليق من مدرب المنصورة بعد اعتداء لاعب الفريق عليه

تحدث علاء نوح، المدير الفني للمنصورة، عن واقعة اعتداء أحمد شاهين، لاعب الفريق عليه، بعد قرار استبداله في الدقيقة 73 من مباراة المقاولون العرب بدوري المحترفين.

قال علاء نوح في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس» عقب المباراة:" طلبت منه التبديل فيجب عليه أن ينفذ القرار فورا، لا يوجد لاعب في الفريق يُسعد جماهير المنصورة أو يستطيع قيادة الفريق".

أضاف:" اللاعب يتحمل نتيجة فعله وما قام به".

أتم نوح بالحديث عن مستقبله، قائلًا:" سأعقد جلسة مع الإدارة، أتيت في مهمة صعبة، ولكن لا يوجد بدائل في الفريق".

وكانت مباراة المقاولون العرب والمنصورة، اليوم الاثنين على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لبطولة دوري المحترفين، قد شهدت واقعة مؤسة بتعدي لاعب المنصورة على مدربه.

في الدقيقة 73 اعتدى لاعب المنصورة البديل أحمد شاهين على مدربه علاء نوح بعد قرار استبداله رغم نزوله قبلها بـ12 دقيقة، لولا تدخل دكة البدلاء التي أبعدت اللاعب عن مدربه.

وحسم المقاولون العرب مباراته أمام المنصورة بثلاثية دون رد، أحرز أهداف المقاولون محمد بلح ومحمد عنتر وعبدالرحمن سمانة .

وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى النقطة 26 معززا صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين في إطار مشواره نحو العودة للدوري الممتاز .